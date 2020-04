München - Werden wir schon bald wieder Bundesliga-Fußball erleben?

Das Bundesarbeitsministerium soll das Gesundheitskonzept der "DFL TaskForce" abgenickt haben. Das berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Die Weichen wären somit für eine Fortsetzung der Bundesliga im Mai gestellt.

Zustimmung des Arbeitsministeriums wegweisend

Jedoch obliegt die endgültige Genehmigung nicht dem Arbeitsministerium, dessen Zustimmung aber trotzdem notwendig sei.

"Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer kann bei vollständiger Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden", wird Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium in einem Brief an Kanzleramtschef Helge Braun zitiert.

Nun braucht es allerdings noch eine endgültige Entscheidung durch den Bundestag.

