München – Zweiter gegen Erster, Herausforderer gegen Rekordmeister: In Leipzig entscheidet sich am Samstag, ob die Meisterschaft ein heißer Zweikampf bleibt. Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Vier Punkte trennen RB Leipzig vom FC Bayern München an der Tabellenspitze, mit einem Sieg könnten die Sachsen das Meisterschaftsrennen völlig offen gestalten. Eine riesige Chance, den Traum vom ersten Titel der jungen Klubgeschichte am Leben zu halten. RB-Coach Julian Nagelsmann sprach im Vorfeld von einem hohen "Kribbelfaktor", weiß aber auch: "Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, ist die Saison zwar nicht vorbei, aber der Meisterkampf."

Dann wäre der FC Bayern bei sieben ausstehenden Spielen nämlich auf sieben Punkte einteilt. Doch soweit muss es erst einmal kommen: Den Münchnern fehlt nicht nur der unersetzliche Robert Lewandowski, sondern auch Jerome Boateng und Alphonso Davies (beide gesperrt). Die Flick-Truppe startet also personell geschwächt in die Wochen der Wahrheit, am Dienstag steht schließlich schon wieder das Viertelfinale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain an.

Die Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano - Adams, Klostermann - Haidara - Nkunku, Dani Olmo, Sabitzer - Forsberg

FC Bayern München: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Coman – Choupo-Moting

Bundesliga: RB Leipzig gegen den FC Bayern live im TV

Das Spiel Leipzig gegen Bayern läuft exklusiv im Pay-TV bei Sky, genauer gesagt auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 & UHD/HDR. Die Vorberichte zur Partie beginnen bereits eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr.

Bundesliga: RB Leipzig gegen den FC Bayern im Livestream

Zudem bietet Sky in der Sky Go App auch einen Livestream zur Partie an. Auch dieser Service ist kostenpflichtig.

Liveticker zu RB Leipzig gegen den FC Bayern

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

