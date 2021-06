Innsbruck - Bundestrainer Joachim Löw setzt im ersten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleich wieder auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller.

Das Duo wird gegen Turnierteilnehmer Dänemark am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Innsbruck von Beginn an auflaufen.

Kroos und Musiala zurück im Training

"Die Wahrscheinlichkeit, dass sie spielen, ist nicht so gering", sagte Assistenztrainer Marcus Sorg mit einem Schmunzeln. Hummels soll die Abwehr vor Kapitän Manuel Neuer organisieren, der von Torwarttrainer Andreas Köpke bereits eine Einsatzgarantie erhalten hatte. Für Müller ist die zentrale offensive Mittelfeldrolle vorgesehen.

Zumindest am Abschlusstraining nahmen auch Toni Kroos nach seiner COVID-19-Erkrankung und Jamal Musiala, der seine muskulären Probleme überstanden hat, teil. Leon Goretzka traf zwar am Dienstag wie geplant bei der Mannschaft ein, steht nach seiner Muskelverletzung aber noch nicht zur Verfügung.

Das gilt auch für die vier Finalisten der Champions League um Kai Havertz. Das Quartett wird am Donnerstag im Trainingslager in Seefeld/Tirol eintreffen.

Setzt Löw im Sturm auf Volland?

In Abwesenheit von Antonio Rüdiger dürfte gegen Dänemark neben Hummels im Abwehrzentrum Matthias Ginter erste Wahl sein. Auf den Außenpositionen werden Lukas Klostermann und Robin Gosens erwartet. Davor könnte neben Joshua Kimmich der Gladbacher Florian Neuhaus agieren.

Offensiv sind neben Müller dessen Klubkollegen Leroy Sane und Serge Gnabry gesetzt, Kevin Volland könnte eine Bewährungschance als Sturmspitze erhalten.

Sorg kündigte an, das Wechselkontingent von sechs Spielern ausschöpfen zu wollen. Zudem betonte er: "Die Erwartung ist, dass die Mannschaft mit viel Leidenschaft und Engagement spielt."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.