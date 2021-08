Dortmund - Beim Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt (ab 18:30 Uhr im Liveticker) dürfen nach langen Monaten der Corona-Pandemie erst einmal wieder 25.000 Fans in den Signal-Iduna-Park. Dabei wurden die Tickets an Geimpfte und Genesene verlost. Zudem sind 1000 Menschen zugelassen, die bislang noch kein Impfangebot erhalten habe, darunter fallen etwa Kinder.

Definitiv gegen Frankfurt nicht dabei sein werden jedoch die Ultras des BVB - und das freiwillig. Diese Fan-Gruppierung wolle erst wieder ins Stadion zurückkehren, wenn die Bedingungen so sind, wie sie es sich wünschen. Doch das sei derzeit aufgrund der immer noch herrschenden Corona-Beschränkungen nicht möglich, heißt es in einer Erklärung der Ultra-Gruppierung "The Unity". Daher stellte das Fan-Bündnis "Südtribüne Dortmund" nun klare Forderungen an die Politik.

BVB-Fanbündnis: Kritik an fehlender Perspektive

"Teilzulassungen von Zuschauern sind zwar ein Fortschritt gegenüber komplett leeren Rängen, aber das Stadionerlebnis, wie wir es kennen und lieben, ist auch unter diesen Bedingungen nicht möglich", heißt es in einem Statement auf der Homepage von "The Unity", der größten BVB-Ultragruppe auf der Südtribüne neben den "Desparados".

Kritik gibt es von der "Südtribüne Dortmund" an der Politik in Bezug auf die fehlende Perspektive für volle Stadien in der Zukunft. "Was uns in der gegenwärtigen Situation vollkommen fehlt, sind der konkrete Wille sowie Perspektiven vonseiten der Entscheidungsträger, Großveranstaltungen im Freien überhaupt wieder zu ermöglichen", wird im "The Unity"-Statement argumentiert.

Aufgrund der zunehmenden Impfquote, der freien Verfügbarkeit von Impfstoffen und umfangreicher Testmöglichkeiten sei für die BVB-Ultras eine Beschränkung der Fans in den Stadien "mittelfristig nicht mehr haltbar".

Status von vor der Pandemie als Ziel

Neben den Fans der jeweiligen Heimmannschaft setzt sich das Fan-Bündnis aber auch ausdrücklich für eine Rückkehr der Anhänger von Gäste-Teams ein.

Mit Blick auf die Nachbarländer wie Schweiz oder Österreich, wo mittlerweile wieder volle Stadien möglich sind, fordert "The Unity", "dass auch hierzulande endlich eine klare Aussicht auf eine möglichst zeitnahe Rückkehr aller Zuschauer in die Stadien geschaffen wird." Das betrifft ausdrücklich auch die Auswärtsfans: "Dabei muss der Status vor der Pandemie das Ziel sein - inklusive voller Gästekontingente von zehn Prozent der Karten!"

