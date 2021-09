München - Cristiano Ronaldo ist bald auf Netflix zu sehen.

Allerdings geht es in der geplanten Dokumentation nicht um seine sportliche Laufbahn, letztlich noch nicht einmal vordergründig um ihn. Im Mittelpunkt soll die Frau an seiner Seite, Georgina Rodriguez, stehen.

Release-Datum noch nicht enthüllt

Georgina und Cristiano lernten sich in einem Gucci-Store in Madrid kennen, in dem der Portugiese sich neu einkleiden wollte.

In der Doku wird er erzählen, wie er sich in die damals 22-jährige Spanierin verliebt hat. In den ersten Ausschnitten war bereits zu sehen, wie CR7 zugibt, es habe nur den "Bruchteil einer Sekunde" gedauert.

Für Rodriguez veränderte sich in diesem Moment ihr gesamtes Leben. Sie wurde von einer Fashion-Verkäuferin für zwölf Euro die Stunde zu einem gefragten Model und der Frau an der Seite eines Superstars.

Diesen Werdegang soll die Doku thematisieren und wird deshalb auch den Namen "I Am Georgina" tragen. Ein Release-Datum wurde aber bisher noch nicht verkündet.

Alvaro Diaz, Entertainment Boss bei Netflix Spanien, sagte in Bezug auf die Show: "Sie war eine normale junge Frau, deren Leben sich innerhalb von Sekunden dramatisch veränderte. Sie war eines Tages auf Arbeit und kreuzte den Weg mit ihrer großen Liebe. Wer hat noch nie davon geträumt?"

