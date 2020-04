München - Nachdem der Spielbetrieb in der italienischen Serie A stillgelegt wurde, reiste Cristiano Ronaldo in die portugiesische Heimat. Nun hat er einem Bericht zufolge eine Bedingung für seine Rückkehr gestellt.

Demnach soll "CR7" erst nach Turin zurückkehren wollen, wenn feststeht, wann der Ligabetrieb fortgesetzt wird. Das berichtet die italienische Zeitung "Repubblica".

Problem: Juventus Turin soll seine Spieler darum gebeten haben, in den nächsten Tagen zurück in die Stadt zu kommen. Bei einer Einreise nach Italien müssen sich Personen automatisch zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Zukunft der Serie A weiter ungewiss

Sollte Ronaldo also länger mit seiner Rückkehr warten, könnte er den Start des Trainingsbetriebes bei Juventus verpassen.

Noch steht allerdings nicht fest, ob und wann der Betrieb in der Serie A wieder aufgenommen wird. Eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland (Planung der Wiederaufnahme des Spielbetriebes ab dem 9. Mai) gibt es in Italien bislang nicht.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.