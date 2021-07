München - Cristiano Ronaldo erholt sich derzeit auf seiner eigenen Luxusjacht von den Strapazen der Europameisterschaft. Mit dabei ist natürlich auch Freundin Georgina Rodriguez.

Der Ausflug in die Karibik wird selbstverständlich ausgiebig auf Instagram dokumentiert.

In ihre Insta-Story packte Georgina nun ein Bild, das für mächtig Spekulationen sorgte. Auf dem Bikini-Schnappschuss war die 27-Jährige von oben zu sehen, ihr Bauch gut sichtbar in der Bildmitte.

Dazu postete Georgina fünf Herzchen, was ihre Fans sofort auf den Plan rief. Schließlich hat Ronaldo bisher vier Kinder. Ist das fünfte nun unterwegs?

Auch Georginas Schwester machte bereits Andeutungen

Georgina löschte das Bild jedenfalls schnell wieder, was jede Menge Raum für weitere Spekulationen bietet. Ein Kind, die dreijährige Alana, haben Georgina und Ronaldo bereits gemeinsam, der 36-jährige Superstar brachte drei Kinder mit in die Beziehung. Ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen?

Vor einigen Tagen hatte schon Georginas Schwester Ivana in ihrer Insta-Story ein Bild ihrer Schwester mit einem Herz-Emoji auf dem Bauch versehen und dieses Bild dann auch wieder gelöscht. Was will man uns verheimlichen? Es bleibt auf jeden Fall spannend bei CR7 und seinem Familienclan.

