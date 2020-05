Köln (SID) - Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer ist zuversichtlich, dass die beiden deutschen Profiligen nach ihrem Restart am kommenden Wochenende ihre Spielzeiten vollständig zu Ende bringen können. "Ich bin guter Hoffnung, es ist aber so, dass wir bei der Umsetzung unheimlich stark an der Disziplin der Beteiligten hängen", sagte der Leiter der Task Force "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" bei MagentaSport.

Das erarbeitete Konzept, so der Mediziner weiter, stelle die Voraussetzungen, dass es klappen könne: "Aber wenn die Protagonisten nicht mitspielen, wird es sehr, sehr schwierig. Das sind ja nicht zehn Leute, die man irgendwo einzeln ansprechen könnte, sondern 36 Klubs mit Spielern und Betreuern."

Vorwürfe, der Fußball genieße eine Sonderrolle, wies Meyer zurück. "Sonderrolle im Sinne von Sonderregel kann ich konkret bestreiten. Es ist überhaupt nicht so, dass gegenüber den Gesundheitsämtern Regeln gelten, die gegenüber anderen nicht gelten", erklärte der 52-Jährige.