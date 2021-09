Köln (SID) - Mit einem Vier-Länder-Turnier in England starten die deutschen Fußballfrauen ins EM-Jahr 2022. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird vom 14. bis 24. Februar unter anderem auf EM-Gastgeber England und Spanien treffen. Der vierte Teilnehmer sowie weitere Details zu dem Turnierformat und den Spielorten sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

"Dieses Turnier ist eine gute Möglichkeit, uns zum einen mit europäischen Spitzenteams zu messen und damit zum Start ins EM-Jahr echte Härtetests zu absolvieren", sagte Voss-Tecklenburg: "Zum anderen freuen wir uns, im Land des EM-Gastgebers erste Eindrücke zu erleben und die Atmosphäre dort aufzunehmen."

Die Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich aktuell in Dresden auf die WM-Qualifikation vor. Am Samstag (16.05 Uhr/ARD) trifft das Team in Cottbus auf Bulgarien, und am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) ist in Chemnitz Serbien der Gegner.