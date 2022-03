Sinsheim (SID) - Der neue Präsident Bernd Neuendorf will die Aufarbeitung der Skandale und Affären beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zügig vorantreiben. "Ich habe mir die Unterlagen zusammenstellen lassen und gucke, ob Handlungsbedarf besteht", sagte Neuendorf am Samstag vor dem Länderspiel der Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel im ZDF mit Blick auf die anhängenden Strafverfahren: "Wenn Bedarf besteht, muss gehandelt werden."