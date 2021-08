Stuttgart - Bundestrainer Hansi Flick fordert von den Nationalspielern bei seiner Premiere viel Leidenschaft ein.

"Ich will eine Mannschaft sehen, die aktiv ist, die den Ball haben will, die viele Optionen anbietet, die den Gegner unter Druck setzt", sagte der 56-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Ich will Leben auf dem Platz sehen. Das ist für uns entscheidend. Die anderen Dinge kommen von alleine."

Flick über Sane: "Am Ende hat er uns viel Spaß gemacht"

Besonders für den formschwachen Star Leroy Sane vom FC Bayern München will der neue Bundestrainer während der anstehenden Länderspiele da sein. "Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass er unsere Unterstützung bekommt. Wir alle sind von seinen Qualitäten überzeugt. Wir halten an ihm fest, wir vertrauen ihm. Er hat eine enorme Qualität, die uns weiterbringt. Und die möchten wir von ihm sehen", sagte Flick, der auf einen Formanstieg seines Ex-Schützlings vom FC Bayern hofft: "Ich habe Leroy eine Saison lang begleiten dürfen. Er hatte bei Bayern am Anfang aufgrund seiner Verletzung auch keine einfache Zeit, aber am Ende hat er uns viel Spaß gemacht."

Bei Sanes Bayern-Kollegen Jamal Musiala setzt Flick hingegen auf dessen jugendliche Leichtigkeit. "Was Jamal auszeichnet, ist vor allem auch seine Unbekümmertheit. Er ist einer, der sehr gut im Eins-gegen-eins ist, der mutig Fußball spielt", skizzierte Flick die Vorzüge des Münchner Toptalents.

Debüt für Flick gegen Liechtenstein

Flick trommelte am Sonntag den Großteil seines 26-köpfigen Kaders zusammen. Am Donnerstag (20.45 Uhr) feiert der Nachfolger von Joachim Löw im WM-Qualifikationsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein seine Premiere. Danach stehen noch die Quali-Duelle in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und in Island (8. September) auf dem Programm.

Neben neun Punkten für das WM-Ticket verlangt Flick auch spielerische Fortschritte im Vergleich zur EM, wo für Deutschland bereits im Achtelfinale Endstation gewesen war. "Alle, die dabei sind, möchte ich dazu animieren, dass sie mit Selbstvertrauen versuchen, Dinge kreativ zu lösen", äußerte Flick: "Dabei werde ich sie immer unterstützen."

