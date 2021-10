Skopje (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft will den letzten Schritt zur Fußball-WM 2022 in Katar mit Manuel Neuer und Thomas Müller gehen. Kapitän Neuer hütet in Skopje gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr/RTL) nach überstandenen Adduktoren-Problemen wieder das Tor. Müller rückt im Gegensatz zum Sieg gegen Rumänien (2:1) für Marco Reus in die Startelf.

Antonio Rüdiger steht aufgrund seiner Rückenprobleme nicht zur Verfügung. Für ihn rückt Thilo Kehrer in der Innenverteidigung an die Seite von Niklas Süle. Die Viererkette wird durch Lukas Klostermann (rechts) und David Raum (links) komplettiert.

Auf der Doppel-Sechs vertraut Bundestrainer Hansi Flick erwartungsgemäß Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Müller wird auf der Zehner-Position von Serge Gnabry und Kai Havertz flankiert. Einzige Spitze ist Timo Werner.

Mit einem Sieg hätte die DFB-Auswahl das WM-Ticket vorzeitig gelöst, wenn Armenien gleichzeitig nicht in Rumänien gewinnt. - Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 16 Klostermann, 15 Süle, 5 Kehrer, 21 Raum - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 10 Gnabry, 13 Müller, 7 Havertz - 9 Werner. - Trainer: Flick