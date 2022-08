Köln - Eine Frau an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL): Donata Hopfen (45) ist seit dem 1. Januar 2022 Vorsitzende der Geschäftsführung, sie erhielt zunächst einen Dreijahresvertrag.

"Donata Hopfen ist die richtige Persönlichkeit für eine der wichtigsten Positionen im deutschen Fußball. In einer Zeit des Wandels verfügt sie über alle Qualitäten und große Durchsetzungsfähigkeit, um die DFL im Sinne der Bundesliga und 2. Bundesliga in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Medien und Digitalisierung – bei einem klaren Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung in allen Facetten", hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung der DFL.

Hopfen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung

Vor ihrem Job bei der DFL war Hopfen als Managing Director und Partnerin bei BCG Digital Ventures tätig, einem Unternehmen der Boston Consulting Group.

Ihre Karriere begann die 46-Jährige 2000 beim Beratungsunternehmen Accenture, bevor sie 2003 zu Axel Springer wechselte. Dem Medienkonzern blieb sie 15 Jahre treu. Unter anderem war sie dort für das Digitalgeschäft der "Bild" verantwortlich, bevor sie 2014 zur Vorsitzenden der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe aufstieg.

Auf die Arbeit im Axel-Springer-Konzern folgte eine Anstellung bei "Verimi", einer Registrierungplattform, und ihr Job bei BCG Digital Verntures.

Hopfens Vertrag bei der DFL läuft bis zum 31. Dezember 2024.

