Frankfurt am Main (SID) - Alle 36 Profiklubs haben fristgerecht ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren zur kommenden Saison bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. Die Frist zur Abgabe endete am Dienstag um 15.30 Uhr. Bereits am 1. März war die Frist zur Abgabe der Unterlagen für Bewerber aus der 3. Liga abgelaufen, die eine Lizenz für die 2. Liga anstreben. Elf Klubs machten davon Gebrauch.

Nachdem das Lizenzierungsverfahren zur vergangenen Saison im Bereich der finanziellen Kriterien wegen der Corona-Unwägbarkeiten ausgesetzt worden war, fand bereits zur laufenden Spielzeit wieder eine Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vor und während der Saison statt. Ebenso waren und sind Sanktionen bei Verstößen vorgesehen.

Nach dem Eingang der Unterlagen überprüft die DFL neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Klubs auch infrastrukturelle, rechtliche, personell-administrative, medientechnische und sportliche Kriterien.

Die Erstentscheidung über die Lizenzerteilung geht den Vereinen voraussichtlich in der zweiten April-Hälfte zu. Im Rahmen der Überprüfung kann die DFL den Bewerbern Bedingungen und/oder Auflagen erteilen.