Köln - Der Deutsche Olympische Sportbund mit Präsident Alfons Hörmann an der Spitze "verurteilt die Vorfälle in den Fußballstadien", die am Samstag die Bundesliga erschüttert hatten. "Unser Sport soll geprägt sein von Fair Play auf und neben dem Platz! Daher bedanken wir uns bei allen Akteuren des gestrigen Tags, die mit ihrem Wirken ein klares Statement gegen das inakzeptable Verhalten Einzelner gesetzt haben", ließ Hörmann mitteilen.

Der DOSB-Chef kündigte an: "Wir werden weiterhin kompromisslos und konsequent dafür arbeiten, dass in allen Bereichen des Sports die Werte hochgehalten und aktiv gelebt werden." In Sinsheim, Dortmund und Köln hatten einige Zuschauer am Samstag Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp beleidigt. Die Spieler der TSG Hoffenheim und von Bayern München reagierten daraufhin mit einem "Nichtangriffspakt" in den letzten 13 Minuten.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.