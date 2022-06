Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat kurz vor dem Start der EM in England digitale Autogrammkarten der deutschen Fußballerinnen auf den Markt gebracht. Die Veröffentlichung digitaler NFT-basierter Autogrammkarten in Kooperation mit einem Lizenzpartner (FANZONE) am Donnerstag ist für den Verband eine Premiere.

Die Preise liegen zwischen 5 und 60 Euro, abhängig von der Auflage und dem mitgelieferten Inhalt. Unter anderem gibt es Video-NFTs mit unveröffentlichtem Material der "Born for this ? mehr als Fußball"-Dokumentation über die DFB-Frauen.

Ziel sei es laut Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH &Co. KG, "in Zukunft weitere innovative Angebote zu schaffen, um unsere Anhänger mit neuen digitalen Fußballerlebnissen zu begeistern".