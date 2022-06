Frankfurt am Main (SID) - Laut Präsident Bernd Neuendorf wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Entscheidung über das mögliche Aus für den Marketingbegriff "Die Mannschaft" in den kommenden Wochen fällen. "Es gibt einen Endpunkt. Ende Juli wird es Sitzungen der zuständigen Gremien geben, dabei wird definitiv entschieden - ich bin kein Freund endloser Geschichten", sagte Neuendorf am Montag.

Vor dem Beschluss soll es eine repräsentative Umfrage geben. "Diese qualitative Umfrage soll unser Bild verfestigen und das Meinungsbild abrunden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Gewissheit", sagte Neuendorf: "Aber wir machen uns nicht abhängig von Umfragen."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte sich zuletzt offen für die Abschaffung des Begriffs "Die Mannschaft" für die Nationalmannschaft gezeigt. Falls sich das Verbandspräsidium dafür entscheiden werde, könne er "damit leben", sagte Bierhoff, der als Schöpfer der Bezeichnung gilt.