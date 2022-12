Frankfurt am Main (SID) - Die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingerichtete Taskforce als externer Beraterkreis zur Diskussion über die Zukunft der Nationalmannschaft ist am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main zusammengetreten. Der Meinungsaustausch hat nach Angaben des Verbandes rund zweieinhalb Stunden gedauert.

Rudi Völler, Oliver Mintzlaff, Matthias Sammer und Oliver Kahn waren persönlich anwesend, Karl-Heinz Rummenigge als fünftes Mitglied war per Video dazugeschaltet. Komplettiert wurde die G7-Runde von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke. Besprochen wurden die Entwicklung und die Perspektiven der Nationalmannschaft vor allem im Hinblick auf die Heim-EM 2024.

"Wir haben nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Katar intensiv über Wege und Möglichkeiten gesprochen, wie wir künftige Turniere - insbesondere die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land - wieder erfolgreich gestalten können", sagte Neuendorf laut einer DFB-Pressemitteilung. Im Zusammenhang mit der Nachfolge von Oliver Bierhoff sei es zunächst um Profile, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gegangen. Neuendorf: "Konkrete Personalvorschläge wurden noch nicht diskutiert. Wir sind übereingekommen, die Debatte über die notwendigen Weichenstellungen im Januar fortzusetzen."