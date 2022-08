Frankfurt am Main (SID) - Die Stiftung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Klubvereinigung ECA 15 Klubs bei ihren Ukraine-Hilfen. Demnach gibt es unter anderem für Schachtar Donezk, Sparta Prag oder Celtic Glasgow Spenden in Höhe von 25.000 bis 50.000 Euro, die sie für die Unterstützung von ukrainischen Familien und Kindern nutzen können.

Außerdem stellen UEFA und ECA in ihrem gemeinsam Hilfsfonds noch 320.000 Euro für die Zukunft zur Verfügung. Mit der Unterstützung sollten die 15 Klubs "ihre gute Arbeit für vertriebene ukrainische Kinder und Familien fortsetzen und ihnen die dringend benötigte Hilfe, menschliche Kontakte und Hoffnung für die Zukunft bringen", sagte der stellvertretende ECA-Vorsitzende Dariusz Mioduski.