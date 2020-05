Köln (SID) - Fanforscher Jonas Gabler hat für die Freischaltung der Konferenz in der Fußball-Bundesliga durch den Pay-TV-Sender Sky auf seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD plädiert. "Nicht jeder hat ein Sky-Abo. Ich schätze, dass es aus epidemiologischer Sicht sinnvoller wäre, solche Angebote bis zum Ende der Geisterspiele fortzuführen", sagte er dem Nachrichtenportal t-online.de.

Am 26. und 27. Spieltag der 1. und 2. Liga waren die Konferenzen von Sky im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt worden. Ab Dienstag und Mittwoch sind die Partien nur hinter der Bezahlschranke zu sehen.

Kritisch setzt sich Gabler mit Bremens Innensenator Ulrich Mäurer auseinander. Dieser hatte polemisiert und behauptet, es könne bei einem Neustart der Bundesliga zu Fanansammlungen vor den Stadien kommen. Gabler: "Herr Mäurer hat in der Vergangenheit nicht unbedingt immer mit Fachwissen über Fußballfankultur geglänzt. Er knüpft mit seinen Aussagen an weit verbreitete Diskurse an, Fußballfans und gerade Ultras pauschal zu verteufeln und zum Feindbild zu machen."

Gabler beurteilt indes den Restart der Bundesliga nach der Corona-Pause kritisch. "Der Fußball ist nun vordergründig eine Unterhaltungsindustrie. Die Illusion des Fußballs als Kulturgut ist zerplatzt", betonte der 38-Jährige. Der Fußball sei gut beraten, "nach der Krise wieder eine gute Balance zwischen Unterhaltungsindustrie und gesellschaftlichem Kulturgut herzustellen".