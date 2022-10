Frankfurt am Main (SID) - Auch die ozeanische Fußball-Konförderation (OFC) hat rund fünf Monate vor dem 73. FIFA-Kongress Präsident Gianni Infantino ihre Unterstützung zugesichert. Alle elf Mitgliedsverbände werden bei der Präsidentschaftswahl im März in Kigali (Ruanda) hinter Infantino stehen. Dies gab OFC-Präsident Lambert Maltock nach dem ordentlichen Kongress in Auckland/Neuseeland, bei dem Infantino selbst anwesend war, am Freitag bekannt.

"Für alles, was Sie für den Fußball in Ozeanien und für unsere elf Mitgliedsverbände getan haben, und dafür, dass Sie die prestigeträchtigste Frauen-Weltmeisterschaft in diesen Teil der Welt gebracht haben, möchten wir offiziell unsere einstimmige Unterstützung für Ihre Nominierung bekannt geben", wird Maltock auf der Verbandsseite zitiert.