Frankfurt am Main (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut eine grundlegende Änderung der Abseitsregel angeregt. "Wir wollen den Angriffsfußball fördern, deshalb müssen wir uns die Abseitsregel angucken", sagte der Boss des Fußball-Weltverbandes auf dem virtuellen FIFA-Kongress am Freitag: "Man sollte kein Tor aberkennen, weil die Nase im Abseits ist." Unter Aufsicht des früheren Weltklasse-Trainers Arsene Wenger gebe es derzeit Tests in Amerika und China.

Bereits seit vergangenem Jahr wird über eine Revolution der Abseitsregel diskutiert. Demnach soll sich ein Spieler nicht mehr im Abseits befinden, wenn sich noch ein Körperteil zur Torerzielung auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Spieler der gegnerischen Mannschaft befindet. Die derzeit gültige Regel besagt, dass ein Spieler im Abseits ist, wenn ein Körperteil, mit dem er einen Treffer erzielen darf, dem Tor näher ist als der vorletzte Gegner.

"Natürlich gibt das dem Angreifer einen Vorteil. Wir müssen sehen, was das für einen Einfluss auf das Spiel hat", sagte Infantino.