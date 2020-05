Köln (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA will die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 am 25. Juni vergeben. Ursprünglich hätte bei einem für Juni angesetzten Treffen des FIFA-Councils in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba über den Ausrichter entschieden werden sollen. Dieses war aufgrund der Corona-Pandemie aber verlegt worden. Die neu angesetzte Konferenz findet nun virtuell statt.

Die Entscheidung über den Gastgeber fällt zwischen den Bewerbungen aus Brasilien, Japan und Kolumbien sowie der gemeinsamen Kandidatur von Australien und Neuseeland.