Zürich - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in der FIFA-Weltrangliste weiter auf dem Vormarsch. Nach den beiden Siegen in der WM-Qualifikation gegen Rumänien (2:1) und in Nordmazedonien (4:0) verbesserte sich die DFB-Auswahl um zwei Plätze auf Rang zwölf.

Spitzenreiter ist weiter Belgien vor Brasilien. Weltmeister Frankreich verbesserte sich auf den dritten Platz. - Die FIFA-Weltrangliste: 1. (1.) Belgien 1832 Punkte, 2. (2.) Brasilien 1820, 3. (4.) Frankreich 1779, 4. (5.) Italien 1750, 5. (3.) England 1750, ... 12. (14.) Deutschland 1642.

