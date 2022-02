Frankfurt am Main (SID) - Die internationalen Transfersummen im Profifußball bewegen sich nahezu wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie. Laut den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Weltverbandes FIFA wurden im zurückliegenden Winter-Transferfenster weltweit 900 Millionen Euro an Ablösesummen für insgesamt 3534 Spieler bezahlt. Das bedeutet eine massive Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 74,7 Prozent.

Mit Abstand am meisten gaben die englischen Klubs aus. Die Engländer investierten 306 Millionen Euro in neue Profis. Auf Platz zwei lagen die italienischen Vereine mit 99 Millionen Euro. Die deutschen Klubs liegen laut den FIFA-Zahlen mit 62 Millionen Euro auf Rang sechs.