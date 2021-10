Bonn (SID) - In der Blindenfußball-Bundesliga steigt am Samstag der finale Spieltag der 14. Saison. Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft treffen am Samstag (16.30 Uhr) auf dem Münsterplatz in Bonn Tabellenführer FC St. Pauli und Titelverteidiger MTV Stuttgart aufeinander. Zuvor beginnt ab 8.30 Uhr der vier Spiele umfassende letzte Spieltag in der früheren Bundeshauptstadt, das Meisterschaftsfinale bildet den Höhepunkt.

In den vergangenen drei Jahren mussten sich die Hamburger stets mit dem zweiten Platz begnügen. "Wir wollen diesmal natürlich den Titel gewinnen. Wir haben bisher eine gute Saison gespielt und wollen auch im letzten Spiel unsere Leistung bringen", sagte St. Paulis Top-Torjäger Jonathan Tönsing am Mittwoch auf der Pressekonferenz: "Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel."

St. Pauli liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze vor den punktgleichen Stuttgartern und braucht lediglich ein Remis. Tönsing hat mit seinen bisher 25 Treffern großen Anteil am Erfolg der Hamburger. Der MTV um Mulgheta Russom will den besten Torjäger der Liga "durch unsere Spielweise, aber auch durch unsere Erfahrung stoppen", sagte Russom: "Wir haben eine Spielidee und auch immer einen Plan B. Deswegen sind wir immer für eine Überraschung zu haben."

Der Eintritt am Finaltag ist frei. Im Rahmen des Corona-Hygienekonzepts gilt aber die 3G-Regelung. "Wir wollen den Leuten zeigen, was wir da leisten. Und auch, wie viel Zeit und Aufwand dahinter stecken. Das schütteln wir nicht aus den Ärmeln", sagte Russom. Tönsing ergänzte: "Man merkt das während des Spiels ja auch, ob mehr Leute am Rand stehen."