Während die Fußball-Bundesliga auf dem Rasen seinen Deutschen Meister in einer klassischen Liga über 34 Spieltage sucht, gibt es bei der ohne Banden auskommenden Hallen-Variante Futsal ein echtes Endspiel um den Titel.

In diesem Jahr steigt das Spiel der Spiele zwei Tage nach dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Pfingstmontag, 29. Mai, überträgt ran das Finale der Futsal Bundesliga im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran App.

Im Endspiel stehen sich HOT 05 Futsal aus dem sächsischen Hohenstein-Ernstthal und Jahn Regensburg gegenüber. Die beiden Vereine setzten sich zuvor nach Hin- und Rückspiel im Halbfinale durch

Finale, am 29.05.2023 ab 16 Uhr live auf ran.de

HOT 05 Futsal - Jahn Regensburg

Halbfinale: Hinspiele 29.04.2023

Jahn Regensburg - Stuttgarter Futsal Club 4:1

TSV Weilimdorf - HOT 05 Futsal 2:2

Halbfinale: Rückspiele 13.05.2023

Stuttgarter Futsal Club - Jahn Regensburg 4:2

4:2 HOT 05 Futsal - TSV Weilimdorf 4:0

Futsal-Bundesliga: Hamburg und Stuttgart mehrfach vertreten

Es ist das große Finale der zweiten Saison der Futsal-Bundesliga, die mit zehn Mannschaften ausgespielt wird.

Erster Sieger war vor einem Jahr der Stuttgarter Futsal-Club, der HOT 05 Futsal mit 2:1 bezwang. In diesem Jahr sind mit den Regionalliga-Meistern FC St. Pauli und SSV Jahn Regensburg auch zwei aus dem Fußball bekannte Namen hinzugekommen.

Das Feld komplettieren der MCH Futsal Club Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, die HSV-Panthers, die Wakka Eagles Futsal aus Hamburg, der FC Penzberg und der TSV Weilimdorf aus Stuttgart. Tore sind garantiert: Über die klassischen Liga-, die Playoff- und die Relegationsspiele hinweg zappelte der Ball pro Partie im Schnitt weit mehr als sieben Mal im Netz.

Futsal: Kleinerer Ball und zwei Schiedsrichter

Ein Futsal-Spiel dauert netto zwei mal 20 Minuten. Da die Uhr bei Spielunterbrechungen jeweils angehalten wird, vergehen zwischen An- und Abpfiff in der Regel zwischen 75 und 100 Minuten. Die Tore messen drei mal zwei Meter. Ist der Ball im Aus, wird er eingekickt. Das Spielgerät ist kleiner als gewöhnlich (Größe 4) und für die Halle sprungoptimiert.

Pro Spielhälfte hat jede Mannschaft eine Auszeit von einer Minute zur Verfügung. Ein Team besteht aus einem Torwart und vier Feldspielern, ersterer kann in der gegnerischen Hälfte auch als fünfter Feldspieler agieren. Es gibt zwei Schiedsrichter, die die Partie gleichberechtigt leiten und sich an den Seitenauslinien entlangbewegen.