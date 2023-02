Knapp ein Monat ist es her, dass Gareth Bale seine Karriere als Fußballer beendete, nun startet der Waliser bereits in einer anderen Sportart durch.

Das "AT&T Pebble Beach Pro-Am" in Kalifornien ist das erste professionelle Golf-Turnier des 33-Jährigen, der schon in seiner Zeit bei Real Madrid aufgrund seines intensiv ausgeübten Hobbys den Spitznamen "Der Golfer" verpasst bekam.

Bei dem Turnier spielen Profi-Golfer im Team mit Amateuren, unter anderem sind die NFL-Quarterbacks Aaron Rodgers und Josh Allen, der Rapper Macklemore oder der Schauspieler Bill Murray dabei.

Bale hat ein Handicap von 2

Bale ist mit einem Handicap von 2 allerdings der am spielstärksten einzuschätzende Amateur-Spieler. Und so zauberte der einstige Real-Stürmer, der sich in seinem Garten in Madrid berühmte Golf-Löcher nachbauen ließ, gleich bei seinem ersten großen Turnier.

Zwar verfehlte der Waliser bei einem Annäherungsschlag das Grün und musste von der Fahrspur für die Golf-Karts weiterspielen. Von dort gelang Bale aber ein beeindruckender Schlag, er platzierte den Ball bis auf einen Meter am Loch und machte seinen Fehler wieder gut.

Die Voraussetzungen für eine zweite Karriere als Golfer scheinen nicht so schlecht zu sein.