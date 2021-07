München - Mit elf Toren in 20 Premier-League-Partien für die Tottenham Hotspur konnte Gareth Bale in der vergangenen Saison beweisen, was noch in ihm steckt. Auch bei der Europameisterschaft schien es, als habe der 31-Jährige den Spaß am Fußball wiedergefunden - trotz des deutlichen Achtelfinal-Aus gegen Dänemark.

Bei Real Madrid besitzt der Waliser noch ein Jahr Restvertrag, in den vergangenen Wochen wurde in der Öffentlichkeit dennoch über ein vorzeitiges Karriereende spekuliert. Einem Bericht aus England zufolge könnte Bale tatsächlich in seine letzte Saison auf Vereinsebene gehen.

Karriereabschluss in Katar?

Wie der englische "Mirror" berichtet, plant der einstige 100-Millionen-Mann, seine aktive Karriere als Fußballer auf Vereinsebene im Sommer 2022 zu beenden. Für die kommende Saison soll er sich einen angenehmen Abschied aus Madrid wünschen, zumal mit Carlo Ancelotti ein Trainer an der Seitenlinie übernimmt, unter dem Bale seine beste Zeit bei Real erlebte.

Seinem näheren Umfeld soll er bereits mitgeteilt haben, keinen neuen Verein nach Ablauf seines hochdotierten Vertrags in Madrid zu suchen. Durchaus kurios: Während auf Vereinsebene die Reise wohl zu Ende geht, könnte er seine Nationalmannschaftskarriere dennoch fortführen.

So soll er den großen Traum hegen, mit den Walisern zur Weltmeisterschaft im Winter 2022 nach Katar zu fahren - vorausgesetzt, das Team von Trainer Ryan Giggs schafft die nötige Qualifikation. Es wäre die erste WM-Teilnahme von Wales seit 1958.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.