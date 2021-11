Wolfsburg - Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften setzen ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Pünktlich zum "Orange Day", dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" am Donnerstag, starteten die Teams den Aufruf: "Stoppt Gewalt gegen Frauen!"

Unter anderem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainer Hansi Flick, Kapitän Manuel Neuer, Sara Däbritz, Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, EURO-Botschafterin Celia Sasic, DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich ließen sich im Zeichen der Kampagne fotografieren.

Die Bilder veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag über seine Online- und Social-Media-Plattformen. Die Frauen-Nationalmannschaft wird beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am Freitag in Braunschweig in "Orange Day"-Aufwärmtrikots auflaufen.

"Wir wollen ein Zeichen setzen und uns klar positionieren", sagte Voss-Tecklenburg. "Gewalt gegen Frauen ist ein absolutes No go. Wir möchten Mut machen, 'Nein' zu sagen, bevor Grenzen überschritten werden und dazu aufrufen, das Thema ? gerade wenn es um häusliche Gewalt geht - zu enttabuisieren."

Die UN-Women-Kampagne "Orange the World" findet jährlich zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember statt, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Ratzeburg erklärte: "Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat veröffentlicht, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Die Maßnahmen am Orange Day sollen auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam machen."