Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist mit seiner Zentrale in Frankfurt/Main Opfer einer Graffiti-Attacke geworden. Wie der SID vor Ort recherchierte gab es am Wochenende an knapp einem Dutzend Stellen rote Schmierereien am Gebäude in der Otto-Fleck-Schneise. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Bereits am Sonntag wurde damit begonnen, die Schmierereien zu beseitigen. Die Schriftzüge richteten sich allgemein gegen den Verband sowie im Speziellen gegen Interimspräsident Rainer Koch und Direktor Oliver Bierhoff. Laut FR hat der DFB bereits Anzeige erstattet.