Frankfurt am Main (SID) - Die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Kai Havertz haben mit etwas Verspätung auch persönlich ihre Auszeichnung als Deutscher Fußball Botschafter erhalten. Die offizielle Übergabe des Publikumspreises wurde im Rahmen des Lehrgangs im Home-Ground in Herzogenaurach nachgeholt, nachdem beide Spieler wegen Verpflichtungen im Verein nicht an den offiziellen Zeremonien hatten teilnehmen können.

Gündogan erhielt den Award des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter e.V. für das Jahr 2022, Havertz war Gewinner im Jahr 2021. "Ich bedanke mich bei allen, die mich zum Deutschen Fußball Botschafter 2022 gewählt haben, und empfinde dies als große Ehre", sagte Gündogan. Zuvor hatten beispielsweise mit Marc-Andre ter Stegen, Emre Can oder Robin Gosens bereits weitere Nationalspieler den Publikumspreis erhalten.