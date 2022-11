Fort Lauderdale (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist zuversichtlich, dass das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen beim Weltmeister USA am Freitag (1.00 Uhr/zdf.de) trotz Hurrikan-Warnung für Teile Floridas stattfinden kann. "Wir drücken vor allem die Daumen, dass der Hurrikan nicht so viel Schaden anrichtet. Alles andere wird sich dann zeigen. Die Leute hier sind entspannt, deswegen bleiben wir auch gelassen", sagte Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz in Fort Lauderdale vor Teil eins des Test-Doppelpacks.

Der aufziehende Tropensturm "Nicole" hatte am Mittwoch eine Vorverlegung des Abschlusstrainings nötig gemacht. Trotzdem wurden die Vize-Europameisterinnen wie schon in der vorzeitig abgebrochenen Einheit am Vortag pitschnass, berichtete die Bundestrainerin: "Das ist schon unangenehm. Wir haben alle das Gefühl, dieser Regen macht uns nasser als der Regen zu Hause."

Gegen den Rekordweltmeister erwarte sie nun "ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen den USA alles abverlangen." Abschauen könne man sich von Megan Rapinoe und Co. die "mentale Stabilität, um gerade in Finalspielen zu performen. Dahingehend können sie ein Vorbild für uns sein." Auch Spiel zwei am Sonntag (23.00 Uhr/sportschau.de) in Harrison/New Jersey soll zur Vorbereitung auf die WM-Titeljagd 2023 in Australien und Neuseeland dienen.

Mittelfeldspielerin Lena Lattwein (VfL Wolfsburg) stellte sich dabei auf einen "physisch starken Gegner" ein und blickte voller Vorfreude auf das "besondere Ambiente" im Stadion von Inter Miami mit rund 16.500 Zuschauern. Die lange Durststrecke von über 16 Jahren ohne Sieg gegen die Amerikanerinnen sei durchaus Ansporn, gab die 22-Jährige zu: "Klar will man zeigen, dass es jetzt so weit ist, endlich mal wieder gegen die USA zu gewinnen."