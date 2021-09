Köln (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat afghanischen Flüchtlingen in Doha/Katar einen Besuch abgestattet. Der Schweizer Chef des Fußball-Weltverbandes dankte in seiner Rede dem Volk von Katar, der katarischen Regierung und der Herrscherfamilie für die "unglaublichen Anstrengungen, die unternommen wurden, um viele Menschen aus Afghanistan willkommen zu heißen". Die Flüchtlinge würde schwierige Momente in ihrem Leben durchmachen, aber sie "befinden sich hier in einem sicheren Hafen".

Einrichtungen der WM 2022 in Katar werden derzeit als Notunterkünfte für Flüchtlinge genutzt. Infantino befand sich in Begleitung der stellvertretenden katarischen Außenministerin Lolwah-Al Khater und von WM-OK-Chef Hassan Al-Thawadi.