Eriwan (SID) - Hansi Flick gibt zum Jahresabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einigen Reservisten eine Bewährungschance. Der Bundestrainer schickt im letzten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Eriwan gegen Armenien unter anderem den Gladbacher Florian Neuhaus als Ersatz des angeschlagenen Leon Goretzka von Beginn an aufs Feld.

Neben Neuhaus agiert in der Zentrale mit Ilkay Gündogan, davor wirbeln Jonas Hofmann, Ersatz-Kapitän Thomas Müller und Leroy Sane. Als Mittelstürmer läuft Kai Havertz auf. Das Tor hütet in Abwesenheit von Manuel Neuer (Schonung) Marc-Andre ter Stegen. Die Abwehrreihe bilden Thilo Kehrer, Matthias Ginter, Jonathan Tah und David Raum.

Flick war zum Improvisieren gezwungen, weil aus dem ursprünglichen Kader aufgrund von Verletzungen, Sperren, Corona-Quarantänen und der Belastungssteuerung gleich ein Dutzend Spieler nicht mehr zur Verfügung steht. Das DFB-Team war lediglich mit 16 Feldspielern plus drei Torhütern nach Armenien gereist. - Die deutsche Aufstellung:

23 Ter Stegen - 5 Kehrer, 4, Ginter, 15 Tah, 20 Raum - 17 Neuhaus, 21 Gündogan - 18 Hofmann, 13 Müller, 19 Sane - 7 Havertz. - Trainer: Flick