München/ Lilleström - Was für ein Finish! IK Start Kristiansand hat im Endspurt des Relegationrückspiels gegen SK Lillestrøm den Aufstieg in die erste Liga Norwegens klar gemacht und damit ein kleines Fussball-Wunder geschafft

Nachdem der Tabellendritte der zweiten Liga das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte, lag man im Rückspiel in Lilleström bis kurz vor Schluss mit 4:0 hinten. Dank dreier Tore schaffte es die Mannschaft von Kristiansand noch, den nicht mehr für möglich geglaubtem Aufstieg zu schaffen.

Deutscher im Kristiansand-Tor

Mittendrin im Geschehen: der Deutsche Jonas Deumeland. "Wir haben es einfach nicht geschafft ins Spiel zu finden und das fortzuführen, was uns im Hinspiel noch so gut gelungen ist. Die miserablen Platzverhältnisse ließen kein wirkliches Fußballspiel zu und es entwickelte sich so ein sehr umkämpftes Spiel mit vielen Nickeligkeiten, bei dem der Gegner absolut dominiert hat", sagt der Torhüter von Kristiansand im Gespräch mit "transfermarkt.de" über den 0:2-Rückstand nach 45 Minuten.

In der Halbzeit hätten sie sich zusammengesetzt, zunächst einmal tief durchgeatmet und sich an das Hinspiel erinnert, in dem sie den Rückstand noch in einen Sieg umgemünzt hatten. "Wir wussten, dass wir die Qualität haben, um zurückzuschlagen und unter welchem enormen Druck Lillestrøm stand. Wir hatten den festen Glauben, dass ein Tor das Spiel drehen kann", so der gebürtige Wolfsburger weiter.

"Dass wir es dann tatsächlich geschafft haben, dieses irre Comeback, das ist einfach unbeschreiblich und spricht für den Charakter und die Moral der Mannschaft."

Lillestrøm-Fans stürmten schon den Platz

Nach der Pause wurde es aber zunächst nicht besser: Lillestrøm erhöhte auf 4:0 und dessen Anhänger stürmten aufgrund des sichergeglaubten Klassenerhalts zwischenzeitlich den Platz und stießen eine Werbebande um.

Doch dann kam der Auftritt von Martin Ramsland. Der 26-jährige Stürmer erzielte innerhalb von sechs Minuten drei Treffer, die die Rückkehr von Kristiansand in die Eliteligen bedeuteten. Für Lillestrøm war es der erste Abstieg in die Zweitklassigkeit seit 45 Jahren.

Die Odyssee des Deumeland

In Norwegen hat Deumeland endlich sein Glück gefunden. Der Keeper durchlief beim VfL Wolfsburg mehrere U-Mannschaften und spielte sogar zwei Jahre in der Jugend von Hellas Verona in Italien. Anschließend hütete er das Tor für die zweite Mannschaft der Wölfe, dem belgischen Verein KAS Eupen, Rot-Weiß Oberhausen und die SpVgg Greuther Fürth. Doch so richtig durchsetzen konnte sich Deumeland bei keinem dieser Klubs.

Nach vier vereinslosen Phasen führte ihn sein Weg 2018 in den Norden Europas. Am südlichen Zipfel Norwegens bekam er die Chance, Nummer 1 zu werden. Nun hat der 31-Jährige sein erstes Fussball-Wunder mit Kristiansand erlebt.

Fotball❤️⚽️



Det må være lov å miste det litt når Ramsland setter inn et ekte hat-trick på seks minutter...🙏 pic.twitter.com/BoMEBGsIG5 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) December 11, 2019

