Köln (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Kay Madati zum neuen Handelsdirektor ernannt. Madati nimmt seine Arbeit zum 19. Juli auf, laut FIFA-Mitteilung wird er neben der Förderung von Marketing- und digitaler Innovationen für den Aufbau und die Stärkung von Geschäftsbeziehungen zuständig sein.

"Mit seiner Erfahrung an der Spitze von Handels- und Marketingteams weltweit ist Kay als Handelsdirektor ein großer Gewinn für die FIFA", wird Generalsekretärin Fatma Samoura in der Mitteilung zitiert: "Wir freuen uns, gemeinsam mit ihm die zahllosen Möglichkeiten, die die virtuelle Multimedialandschaft dem Fußball heute bietet, zu fördern und auszubauen, um unser Ziel eines wirklich globalen Fußballs zu erreichen."

Madati war vorher in der internationalen Medien- , Sport- und Unterhaltungsbranche tätig, unter anderem in leitender Funktion bei den Sozialen Netzwerken Twitter, Facebook und LinkedIn sowie den Medienunternehmen Viacom und Time Warner.

"Ich fühle mich geehrt, in einer Zeit zur FIFA zu stoßen, in der sich die weltweite Medien- und Sportlandschaft so rasch verändert", sagte Madati.