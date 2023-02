In den späten Stunden des Deadline-Day wurde es offiziell bestätigt: Marcel Sabitzer verlässt per Leihe den FC Bayern München bis zum Saisonende in Richtung Manchester United.

In München war der Mittelfeldspieler oft unzufrieden mit seiner Rolle. Parallel brauchten die Red Devils durch den Ausfall von Christian Eriksen dringend einen Mittelfeldspieler. In Sabitzer hat Trainer Erik ten Haag nun einen passenden Ersatz für den Dänen in seinem Kader.

Während sich viele United-Fans über die Verpflichtung von Sabitzer positiv äußerten, gab es auch einige negative Stimmen. Unter anderem kritisierte der ehemalige Premier-League-Spieler Paul Merson die Entscheidung Uniteds und bezeichnete den Transfer als "Panikkauf".

Außerdem sieht er Sabitzer nur als einen "viertklassigen Spieler".

Rio Ferdinand schießt zurück

Ex-United-Spieler Rio Ferdinand ist von dieser Kritik wenig begeistert und kritisierte auf seinem Youtube-Kanal die Aussagen Mersons: "Für mich stinkt das nach jemandem, der ihn nicht spielen gesehen hat. Dieser Typ weiß, wie man Fußball spielt", so der 44-Jährige. "Wenn ich auf die Schnelle einen kurzfristigen Ersatz für Eriksen suchen würde, wäre Sabitzer der Spieler, den ich holen würde", so Ferdinand weiter.

Er hat nach eigenen Aussagen viele Spiele von Sabitzer bei Leipzig gesehen.

In der laufenden Bundesliga-Saison konnte Sabitzer beim deutschen Rekordmeister 15 Einsätze sammeln, wobei er nur bei sieben davon in der Startelf stand. Bei Manchester United verspricht sich Sabitzer mehr Einsätze als bei den Münchnern.