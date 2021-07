München - Sascha Mölders hat in den fünf höchsten deutschen Spielklassen abgeliefert und immer seine Tore geschossen. Ob bei Schwarz-Weiß Essen, dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, dem FSV Frankfurt, dem FC Augsburg oder dem TSV 1860 München - auf den Linksfuß war und ist Verlass.

Nun will der amtierende Drittliga-Torschützenkönig wieder hoch ins Fußball-Unterhaus. Dass er die 2. Bundesliga nach wie vor sehr intensiv verfolgt, bewies Mölders auch in der "ran Bundesliga Webshow". Mit Moderator Max Zielke sprach er über seinen Ernährungsplan, seinen Kultstatus, seine Ambitionen, die Top-Teams der 2. Liga und den deutschen Kader bei Olympia in Tokio.

Mölders trauert verpasster Aufstiegschance nach

Sascha Mölders über...

...die Fan-Rückkehr: "Wir haben jetzt glaube ich anderthalb Jahre gar keine Fans im Stadion gehabt. Man hat sofort gemerkt, die Menschen haben wieder Bock. Für mich ist Fußball ohne Fans kein Fußball. Ich glaube schon, dass wir vergangene Saison mit Fans mehr Punkte zu Hause geholt hätten, denn da sind gegnerische Mannschaften schon eingeschüchtert."

...die Saisonziele: "Ich setze mich hier nicht hin und sage, wir wollen Vierter oder Fünfter werden. Wir wollen aufsteigen, das ist klar. Aber wir wissen auch, wie brutal diese Liga ist. Diese 3. Liga ist enorm eng."

...die Ambitionen:"Wir haben vergangene Saison den schönsten Fußball gespielt. Und ich hätte gerne gegen Schalke, Bremen oder Hannover gespielt. Vielleicht gelingt es uns in dieser Saison und dann sind wir in einem Jahr dabei."

Mölders gönnt sich schonmal Pizza und Bier nach Spiel

...Aufstiegsfavoriten in der 2. Liga: "Da tue ich mich schwer. Bremen wird Ambitionen haben, der HSV auch, Schalke wird Ambitionen haben. Am Ende wird einer vielleicht nur Vierter oder Fünfter. Und dann ist noch einer dabei, mit dem keiner rechnet."

...seinen Spitznamen "die Wampe von Giesing": "Es ist ja nun mal Fakt, dass ich einen Bauch habe. Welcher Fußballer hat schon so einen Bauch?"

...seine Ernährung: "Es ist schon so, dass ich unter Woche Vollkornnudeln esse. Aber nach dem Spiel gibt es schon mal ne Riesenpizza oder Weißbier. Bier schmeckt mir nun mal sehr gut, gerade das Weißbier in Bayern."

Bei Mölders kommt nur RWE vor dem BVB

...seinen Lieblingsverein: "Ich bin Vollblut-Essener. Mein Zweitverein ist Borussia Dortmund, aber die Nummer eins ist immer Rot-Weiss Essen."

...Typen im Fußball: "Als ich als junger Spieler in Duisburg in die Kabine kam, habe ich mich gar nicht getraut, den Mund aufzumachen. Das war damals eine Mannschaft voller Typen. Heutzutage sind die Jungen eher die Typen."

...einen besonderen Mitspieler:"Ich habe ja acht oder neun Monate mit Ailton zusammengespielt, er ist schon der größte Typ. Ich hatte damals meinen größten Sohn bei der Weihnachtsfeier dabei und wollte ihn zu einem Autogramm von Ailton überreden. Aber er wollte es nicht. Da musste auch Ailton lachen."

Mölders kritisiert Vereine wegen Olympia-Ablehnung

...die Nominierungsprobleme für das deutsche Olympia-Team in Tokio: "Ich finde es wirklich traurig, da müssen wir auch mit einer Top-Mannschaft hinreisen. Für mich ist das unbegreiflich, dass sich die Vereine da quergestellt haben."

...sein Bierritual: "Wenn wir verlieren, dann vielleicht mal ein Frustbier. Aber nach Niederlagen bin ich ungenießbar, dann geht für mich die Welt unter. Das beste Bier ist ein kaltes Bier."

...seine Zukunft: "Ich habe noch Vertrag bis Sommer. Aber bis dahin kann viel passieren. Solange ich Spaß habe, werde ich weiterspielen."

...mögliche Auslandsstationen: "Es gab mal ein Angebot aus England. Da habe ich mit der Familie lange drüber diskutiert, aber am Ende hat es sich zerschlagen. Das war damals der FC Everton."

