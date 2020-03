München - Die Paarungen für die Gruppenphase der zweiten Saison der Nations League stehen seit Dienstagabend fest. Deutschland hat bei der Auslosung durchaus Glück.

Bundestrainer Joachim Löw sagte im "ZDF" mit Blick auf die namhaften Gegner Frankreich und Niederlande aus der Premierensaison: "Es ist gut so, dass es nicht so ist wie bei der letzten Nations League."

Löw freut sich auf "interessante Spiele"

Die Kontrahenten Schweiz, Spanien und Ukraine, auf die die DFB-Auswahl im September, Oktober und November treffen wird, ordnete er so ein: "Alle sind interessant. Ein Nachbarschaftsduell mit der Schweiz, die Ukraine hat sich unter Trainer Andrej Schewtschenko sehr gut entwickelt, Spanien ist nach wie vor auf Top-Niveau. Wir können uns freuen, das werden interessante Spiele, auch für die Fans."

Insgesamt werden von der UEFA Preisgelder in Höhe von 81,5 Millionen Euro an die 55 teilnehmenden Nationen ausgeschüttet. Der Nachfolger von Titelverteidiger Portugal wird vom 2. bis 6. Juni 2021 ermittelt, Gastgeber des Viererturniers wird einer der Gruppensieger in Liga A.

ran.de zeigt im Überblick, welche Nationen sich gegenüberstehen.

Die Gruppen in Liga A

Gruppe 1: Niederlande, Italien, Bosnien-Herzegowina und Polen

Gruppe 2: England, Belgien, Dänemark und Island

Gruppe 3: Portugal, Frankreich, Schweden und Kroatien

Gruppe 4: Schweiz, Spanien, Ukraine und Deutschland

Die Gruppen in Liga B

Gruppe 1: Österreich, Norwegen, Nordirland und Rumänien

Gruppe 2: Tschechien, Schottland, Slowakei und Israel

Gruppe 3: Russland, Serbien, Türkei und Ungarn

Gruppe 4: Wales, Finnland, Irland und Bulgarien

Die Gruppen in Liga C:

Gruppe 1: Montenegro, Zypern, Luxemburg und Aserbaidschan

Gruppe 2: Georgien, Nordmazedonien, Estland und Armenien

Gruppe 3: Griechenland, Kosovo, Slowenien und Moldawien

Gruppe 4: Albanien, Weißrussland, Litauen und Kasachstan

Die Gruppen in Liga D

Gruppe 1: Färöer, Lettland, Andorra und Malta

Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein und San Marino

