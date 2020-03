Die zweite Saison der Nations League steht an.

Gespielt wird im September, Oktober und November, das Finalturnier steigt im Juni kommenden Jahres.

Als Titelverteidiger startet Portugal.

ran.de begleitet die Auslosung ab 18 Uhr im Liveticker:

+++ Keine Hammergruppe für Deutschland +++

Von einer Hammergruppe kann man diesmal also wirklich nicht sprechen. Stärkerster Gegner dürfte Spanien sein. Gegen die Schweiz und die Ukraine sollte die DFB-Auswahl jedoch favorisiert sein.

+++ So sehen die Gruppen in Liga A aus +++

In Gruppe 1 messen sich die Niederlande, Italien, Bosnien-Herzegowina und Polen. Die Teams in Gruppe 2 lauten England, Belgien, Dänemark und Island. In Gruppe 3 treffen Portugal, Frankreich, Schweden und Kroatien aufeinander. Deutschland bekommt es in Gruppe 4 mit der Schweiz, Spanien und der Ukraine zu tun.

+++ Figo lost die Liga A aus +++

Und zum Abschluss wird Luis Figo auf die Bühne gebeten. Der Portugiese lost die Gruppe A aus.

+++ So sehen die Gruppen von Liga B aus +++

In Liga B treffen in Gruppe 1 Österreich, Norwegen, Nordirland und Rumänien. Gruppe 2 besteht aus Tschechien, Schottland, der Slowakei und Israel. In Gruppe 3 treten Russland, Serbien, die Türkei und Ungarn an. Teilnehmer der Gruppe 4 sind Wales, Finnland, Irland und Bulgarien.

+++ Ex-Bundesligaprofi lost die Gruppen der Liga B aus +++

Für die Liga B ist Rafael van der Vaart zuständig, ehemaliger Profi vom Hamburger SV.

+++ Es folgt die Liga C +++

In Gruppe 1 von Liga C treten Montenegro, Zypern, Luxemburg und Aserbaidschan an. Die Kontrahenten in Gruppe 2 sind Georgien, Nordmazedonien, Estland und Armenien. In Gruppe 3 messen sich Griechenland, Kosovo, Slowenien und Moldawien. Und in Gruppe 4 spielen Albanien, Weißrussland, Litauen und Kasachstan.

+++ Ehemaliger Schweizer Nationalspieler zieht die Lose für Liga C +++

Für die Lose der Liga C ist Philippe Senderos zuständig. Der Schweizer kann wie zuvor Seaman von einer EM vor den eigenen Fans berichten.

+++ Los geht's mit Liga D +++

Färöer, Lettland, Andorra und Malta kommen in Gruppe 1. Gibraltar, Liechtenstein und San Marino spielen in Gruppe 2. Ausgelost hat der frühere englische Nationalkeeper David Seaman.

+++ Vierer-Gruppen in oberen Ligen +++

Die Zahl der Teilnehmer der Ligen A und B wurde von zwölf auf 16 hochgesetzt, womit es hier jeweils vier Vierer-Gruppen geben wird. Die Liga C umfasst statt 15 nun ebenfalls 16 Nationen, die übrigen sieben Starter tummeln sich in Liga D.

+++ Gesamtpreisgeld steigt auf über 80 Millionen Euro +++

Die UEFA schüttet insgesamt 81,5 Millionen Euro an Preisgeld aus, das sind 5,25 Millionen Euro mehr als in der Premierensaison. Allein der Gewinner streicht 7,5 Millionen Euro ein.

München - Am Dienstag werden in Amsterdam die Gruppen der Nations League ausgelost. Deutschland befindet sich in Lostopf Vier und es droht erneut eine Hammergruppe für die Elf von Joachim Löw. ran.de informiert euch über die Auslosung hier im Liveticker.

Wie auch schon bei der ersten Auflage ist es Nationalmannschaften möglich, sich über den Umweg Nations League für ein großes Turnier zu qualifizieren. Auf diese Weise könnten sich auch kleinere Teams ein Ticket für die WM 2022 in Katar sichern.

Die zehn Gruppensieger der WM-Qualifikation qualifizieren sich wie bisher direkt für die WM. Die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppensieger der Nations League spielen dann um die letzten drei WM-Tickets.

DFB-Team droht Hammergruppe in Topf Vier

Die Auslosung könnte dem DFB-Team die Niederlande oder England sowie Frankreich, Spanien oder Belgien als Gegner bescheren.

Die Nations-League-Gruppenphase wird nach der EM 2020 in drei Doppel-Spieltagen zwischen September und November stattfinden. Das Finalturnier mit den vier Gruppensiegern der Division A wird vom 2. bis 6. Juni 2021 ausgespielt.

Die Los-Töpfe in der Liga A

Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Kroatien, Polen, Island, Deutschland

Die Los-Töpfe in der Liga B

Topf 1: Russland, Österreich, Wales, Tschechien

Topf 2: Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland

Topf 3: Slowakei, Türkei, Irland, Nordirland

Topf 4: Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien

Die Los-Töpfe in der Liga C

Topf 1: Griechenland, Albanien, Montenegro, Georgien

Topf 2: Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland, Zypern

Topf 3: Estland, Slowenien, Litauen, Luxemburg

Topf 4: Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Republik Moldau

Die Los-Töpfe in der Liga D

Topf 1: Gibraltar, Färöer, Lettland, Liechtenstein

Topf 2: Andorra, Malta, San Marino

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.