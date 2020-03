München - Die Zeit der Quarantäne aufgrund der Corona-Pandemie macht erfinderisch - offenbar auch einige Fußballstars.

So hat etwa BVB-Star Achraf Hakimi offenbar bei einem neuen Social-Media-Trend mit dem Hashtag#RetoDelVasoDeAgua ("Wasserglas-Herausforderung") mitgemacht und seiner Freundin eine kuriose Wasser-"Falle" gestellt. Dabei benötigte der marokkanische Nationalspieler lediglich einen Becher Wasser, einen Besenstiel und eine in der Situation völlig ahnungslose Freundin - in dem Fall Hakimis Partnerin Hiba Abouk.

Alles beginnt harmlos, indem die jeweiligen Fußballstars ihren Freundinnen zeigen, wie sie an der Decke mit einem Besenstiel einen gefüllten Becher mit Wasser fixieren. Da die Spieler aber dabei auf einem Stuhl stehen, um überhaupt an die Decke des Raumes zu gelangen, übergeben die Fußballer den Stiel "kurz" an ihre Freundinnen, um vom Stuhl heruntersteigen zu können.

Der Trick dabei: Nachdem Hakimi und Co. wieder auf dem Boden stehen, tragen die Fußballer den Stuhl weg, sodass nur noch die jeweilige Spielerfrau mit dem Besenstiel in der Hand alleine dasteht.

"Wer zuletzt lacht, lacht am besten"

Hakimi wurde bei dieser Challenge von seinem früheren Real-Kollegen Marcos Llorente (jetzt Atletico Madrid) nominiert, der seine Freundin ebenfalls schon erfolgreich in die Wasser-"Falle" lockte.

Hiba Abouk, die Model-Freundin von Hakimi, reagierte via Instagram auf die Falle, in die sie getappt war. "Wer zuletzt lacht, lacht am besten ... Mach dich bereit", schrieb die 33-Jährige in Richtung des Dortmund-Stars Hakimi. Da kündigt sich möglicherweise eine kleine Revanche an.

