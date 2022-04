Köln (SID) - Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist neuer Vorsitzender der Jury des Julius-Hirsch-Preises. Neuendorf wurde bei der Präsidiumssitzung am Freitag in dieses Amt berufen. Zudem wurde Donata Hopfen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga, als Jury-Vertreterin der DFL bestellt. Mit der Stiftung des Julius-Hirsch-Preises erinnert der DFB seit 2005 jährlich an den deutsch-jüdischen Nationalspieler und alle anderen Opfer des Nationalsozialismus.

Ausgezeichnet werden jeweils Personen, Initiativen und Vereine, die sich als Aktive, Fans, Funktionäre oder in anderer Funktion "beispielhaft und unübersehbar einsetzen für die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen und gegen Antisemitismus und Rassismus, für Verständigung und gegen Ausgrenzung von Menschen, für die Vielfalt aller Menschen und gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit".