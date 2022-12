Frankfurt am Main (SID) - Bernd Neuendorf wird sich nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft umfangreich äußern. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zieht am Dienstag (12.00 Uhr) auf dem Campus in Frankfurt/Main seine Jahresbilanz. Das gab der DFB am Freitag bekannt.

Nach dem Vorrunden-Aus des viermaligen Weltmeisters in Katar hatten der DFB und Oliver Bierhoff ihre Zusammenarbeit nach 18 Jahren beendet. Bundestrainer Hansi Flick bleibt hingegen bis zur Heim-EM 2024 im Amt.