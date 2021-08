Hoffenheim (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat mit der Nominierung von David Raum auch den Linksverteidiger selbst überrascht. "Ich muss ehrlich sagen, ich hatte damit noch nicht gerechnet, dass der Anruf jetzt schon kommt", sagte der 23 Jahre alte Profi der TSG Hoffenheim in einem Klub-Interview: "Dass er dann kam, war ein riesiger Glücksmoment für mich. Ich kann es bis jetzt noch nicht so richtig fassen."

Raum hatte Flick in diesem Jahr sowohl beim Titelgewinn bei der U21-EM als auch bei Olympia überzeugt. "Er hat es sich verdient, dabei zu sein", sagte der Bundestrainer. Flick berief am Freitag neben Raum auch die zwei anderen Neulinge Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) in den 26-köpfigen Kader für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island.