Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Profifußball wird am ersten Septemberwochenende den Opfern des Olympia-Attentats von München 1972 gedenken. DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen sprach im Rahmen der Generalversammlung in Dortmund für die Erst- und Zweitligisten die Empfehlung für eine Schweigeminute aus. Zuvor hatte Zweitligist Arminia Bielefeld einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Die Bundesliga bestreitet vom 2. bis 4. September ihren fünften Spieltag, für die 2. Liga geht es im gleichen Zeitraum bereits in den 7. Spieltag. Das palästinensische Terrorkommando "Schwarzer September" hatte am 5. und 6. September 1972 elf Sportler und Trainer der israelischen Olympiamannschaft ermordet, bei der verunglückten Befreiungsaktion kam zudem ein deutscher Polizist ums Leben.