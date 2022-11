Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Professionalisierung im Frauenfußball weiter vorantreiben und plant dazu die Einrichtung von "Förder- und Leistungszentren weiblich" (FLZW). Wie der Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball des DFB am Freitag beschloss, sollen künftig analog zu den Leistungszentren der Junioren auch "Perspektivspielerinnen in einem professionellen Vereinsumfeld auf den Fußball in den höchsten Spielklassen vorbereitet und gefördert werden". Geplant ist dies zunächst als Pilotprojekt.

"Nach der erfolgreichen Europameisterschaft der Frauen wollen wir den Nachwuchsbereich stärken und nachhaltige Strukturen aufbauen", sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch.

Vereine können sich für die Aufnahme als FLZW bewerben. Um den Status und die Förderung vom DFB zu erhalten, werden die Kriterien sportliche Ausbildung (Trainer, sportliches Konzept), Organisation (Personal, Infrastruktur) und Support (Medizin, Duale Karriere) bewertet.