Köln - Die Polizei in Thüringen hat drei Mitglieder der Gruppierung Jungsturm festgenommen.

Die Personen stehen in Verdacht, an gewaltsamen Übergriffen auf Fußballfans von Drittligist Carl Zeiss Jena am 27. Juni 2019 beteiligt gewesen zu sein. Dazu wurden mehrere Objekte unter anderem in Saalfeld, Erfurt und Halle durchsucht.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren. Die Polizei konnte im Zuge der Hausdurchsuchungen Sturmhauben, Datenträger sowie Fußballfanartikel sicherstellen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Gruppierung Jungsturm um eine kriminelle Vereinigung handelt. Die Gruppe wird der Hooliganszene von Rot Weiß Erfurt zugerechnet. Die Mitglieder gelten als Problemfans und sind zum Teil aktive Kampfsportler.

