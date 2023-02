Nach langem hin und her zwischen den beiden Vereine wurde es am 31. Januar schließlich fix: Für 121 Millionen Euro hat der FC Chelsea am letzten Tag der Wintertransfer-Periode Enzo Fernandez von Benfica Lissabon verpflichtet.

Mit dieser Ablösesumme ist er der Rekordtransfer in der Premier League.

Wie die portugiesische Seite "a Bola" berichtet, hat sich Benfica-Klubboss Rui Costa bei einer Veranstaltung vor Mitgliedern und Fans nun über den Abgang des Argentiniers geäußert.

"Am Deadline Day gab es eine Einigung, Enzo im Sommer an Chelsea zu verkaufen, aber er wollte nicht bleiben", so der Präsident des portugiesischen Rekordmeisters. "An diesem Punkt habe ich gesagt: Er kann nicht mehr für Benfica spielen, auf keinen Fall. Ich weine nicht um Spieler, die unser Trikot nicht mehr tragen wollen."

Und weiter: "Als Chelsea aufkreuzte, hatten wir keine Chance mehr. Enzo hat uns keine Möglichkeit gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben."

Aktuell sind die Blues auf dem 10. Platz in der Premier League. Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob Enzo Fernandez wirklich die knapp 120 Millionen Euro Wert ist, und Chelsea in Richtung Champions League Plätze bringen kann.