Hamburg (SID) - Auch Fußball-Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) ist an COVID-19 erkrankt. "Das Jahr 2022 startete so semi, Leute", schrieb Ittrich am Freitag bei Twitter: "Nach ausgeheilter Wadenzerrung folgte direkt Corona. So langsam dürfte es dann mal bergauf gehen."

Er sei "dieses Wochenende noch raus", schrieb Ittrich, "aber ich bin guter Dinge." Zuletzt hatte der 43-Jährige in der Bundesliga Mitte Dezember das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg (0:2) geleitet.